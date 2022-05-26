Юридические консультации онлайн

- консультации в границах Гражданского Кодекса Украины. Гражданско-Процесуального Кодекса Украины, Кодекса Административного Судоведения , Семейного Кодекса Украины, Кодекса Законов о труде , Хозяйственного Кодекса, Хозяйственно-процесуального Кодекса и соответствующему им законодтельству.

- консультации в сфере защиты религиозных прав и свобод, составление текста Устава религиозных организаций, составление договоров для реллгиозных организаций, подготовка документов к иску в суды, встречных исков, отзывов на иски. Нотариального заверения не осуществляю. Поддержка производится от имени клиента.

- консультация в сфере защиты трудовых прав и свобод. Составление текста Устава профессиональных союзов, составление текста коллективных договоров, подготовка документов для иска в суд, встречных исков, ответов на иски.