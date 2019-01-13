igorek-RSYA

Специалист по интернет рекламе РСЯ
Меня зовут Игорь Крючков. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, в течении 4х месяцев я усиленно изучал самые современные технологии рекламы, и готов их
внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее, пишите!
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