igorek-RSYA

Специалист по интернет рекламе РСЯ

Меня зовут Игорь Крючков. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, в течении 4х месяцев я усиленно изучал самые современные технологии рекламы, и готов их

внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее, пишите!