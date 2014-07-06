Есть сайт autoXpro.ru на главную страницу (а в перспективе и на остальные) нужно написать уникальный seo-оптимизированный текст + составление семантического ядра.. после завершения и размещения на главной, на страницах производителей, к каждому тоже будем писать ...
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть идея сменить логотип сайта autoXpro.ru. двухцветный.. как на вложеном файле.. ИКС посередине будет крассным.. в по сути просто подставить буквы.. чтобы получилось так как на файле.. только с другой надписью..Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
поставил систему и она проработала дня два.. потом вылезли эти ошибки. http://oil-top.ru/crm помогите решить ошибки..Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт интернет магазина www.autoXpro.ru натянут он на OpenCart движке.. В этом коде мало что понимаю.. Много мелких доработок нужно по нему делать. .Но есть и большие доработки которые хотелось бы там воплотить.. Поэтому проект ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
на сайте http://oil-top.ru предполагается открыть раздел "Статьи" для раскрутки и продвижения.. требуется сделать админ панель для удобства обновления новостей и размещения Статей в разделы.. Панель предполагается расширеного вида с редактированием, вкладкой изображений и прочими атрибутами текста.. Работы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Озадачился вопросом поднятия Тиц и Pr для сайта www.oil-top.ru.. Кто уже занимался этим для других сайтов, проконсультируйте и определите примерный бюджет по такому виду продвижения.. и какие результаты за какое время ожидаются. !!?? ожидается еще рабоа над ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется полная замена текста на странице http://www.oil-top.ru и написание текста (семантического ядра сайта). Если работа нравится, будем заменять текст на всем сайте.. Срочно.Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
обновляется страница сайт.. стребуется написать на нее грамотный текст соответствующий тематике сайт с учетом ключевых слов.. Составить семантическое ядро .!! на этой странице поменять все тексты.. http://oil-top.ru/index-2.htmlНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад