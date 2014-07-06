igorekspb

Игорь igorekspb

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Переделать логотип сайта.
Простая работа, небольшая оплата. Полагаю обе стороны остались не в накладе. Всё отлично! Рекомендую!
Михаил сделал очень качественный логотип, за очень короткий срок.. Понравилось с ним работать.. Буду обращаться еще..
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