igorewaewgenia

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Резюме
Ветошкина Евгения Игоревна
Цель: соискание должности копирайтера, журналиста
Дата рождения: 21. 12. 1991
Город: Ангарск
Семейное положение: не замужем
Телефон: +7-950-070-883-6
E-mail: [email protected]
Образование:
Высшее (очное) Восточно-Сибирская Государственная Академия Образования (2010-2014 г.г.)
Специальность: филолог
Дополнительная информация:
Знания иностранных языков: английский (читаю и перевожу со словарем)
Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (офисные программы, интернет)
Личные качества: ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость, умение работать с большим количеством информации, коммуникабельность, интерес ко всему новому.
Навыки и умения:
• написание интересных статей на любые темы
• навыки преподавания
• психологическое консультирование
• журналистские навыки
Увлечения и хобби: здоровый образ жизни, самообразование, межличностная коммуникация, просмотр фильмов и их анлиз как критика
Рекомендации с места учебы:
Декан гуманитарного факультета
Кутищев Егор Александрович
Ожидаемый уровень заработной платы: 20 000 рублей.
Готова приступить к работе в ближайшее время.