igorewaewgenia

Резюме

Ветошкина Евгения Игоревна

Цель: соискание должности копирайтера, журналиста

Дата рождения: 21. 12. 1991

Город: Ангарск

Семейное положение: не замужем

Телефон: +7-950-070-883-6

E-mail: [email protected]

Образование:

Высшее (очное) Восточно-Сибирская Государственная Академия Образования (2010-2014 г.г.)

Специальность: филолог

Дополнительная информация:

Знания иностранных языков: английский (читаю и перевожу со словарем)

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (офисные программы, интернет)

Личные качества: ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость, умение работать с большим количеством информации, коммуникабельность, интерес ко всему новому.

Навыки и умения:

• написание интересных статей на любые темы

• навыки преподавания

• психологическое консультирование

• журналистские навыки

Увлечения и хобби: здоровый образ жизни, самообразование, межличностная коммуникация, просмотр фильмов и их анлиз как критика

Рекомендации с места учебы:

Декан гуманитарного факультета

Кутищев Егор Александрович

Ожидаемый уровень заработной платы: 20 000 рублей.

Готова приступить к работе в ближайшее время.