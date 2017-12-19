Федун Игорь Вячеславович
Претендую на вакансии:
- руководитель среднего звена
- менеджер по продажам
- менеджер проектов
- системный администратор
- QA Engeener
- веб дизайнер
- младший программист
Требования к зарплате: от 3000 грн.
Дата рождения: 5 марта 1981 (30 лет)
Регион: Хмельницкий
Место жительства: Хмельницкий, Трудовая 40 кв.50
Телефон: 0382-706301, 093-9830884
Эл. почта: [email protected]
Цель
Найти работу, которая приносит моральное и материальное удовольствие.
Желательное направление - компьютеры, интернет, веб программирование, менеджмент.
Профессиональные навыки
Системное администрирование – Эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.
Работа с компьютерной техникой – Эксперт, использую в настоящее время, 12 лет опыта.
Программирование HTML,CSS – Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Дизайнер Photoshop, CorelDraw – Эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.
Менеджер по продажам – Эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.
Менеджер проэктов – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
QA Engeener – Начинающий, использую в настоящее время, 2 месяца опыта.
Владение языками
Украинский — эксперт
Русский — эксперт
Английский — средний
Детальная информация
ФЕДУН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Трудовая 40 кв.50, 29010, г.Хмельницкий | 0382-706301 | [email protected]
родился 5 марта 1981 года, знак зодиака «Рыбы»
ОБРАЗОВАНИЕ
Закончил среднюю школу №9 1999 год
Хмельницкий технологический университет Подолье
Специальность «конструктор радиоэлектронщик» 1999-2003 год
Закончил только 3-и курса
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ
Частная школа по информатике
Преподаватель старших классов, предмет «Основы компьютерной грамоты» 2002 год
ОПЫТ РАБОТЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
ТОВ «Агроюрсервис», продажа компьютерной и офисной техники
Старший менеджер 2002 – 2005 год
Совмещал должности: менеджер по продажам, менеджер по закупкам, аналитик (анализ конкурентов, формирование розничных цен и ассортимента)
Терминал сервис (ПП Бондаренко), продажа компьютерной и офисной техники
Менеджер по продажам 2005 – 2006 год
МПП «Студия», продажа компьютерной и офисной техники
Старший менеджер 2006 – 2008 год
Совмещал должности: менеджер по продажам, менеджер по закупкам, аналитик (анализ конкурентов, формирование розничных цен и ассортимента)
Частная предпринимательская деятельность 2008 год – 2011 год
Работа по направления:
- спутниковое ТВ
- компьютеры и комплектующие
- офисная техника
- программное обеспечение
- ВЕБ дизайн
- GPS навигация
- видеонаблюдение
ТОВ «Атемис клауд портал» 2011 год.
Работа на должности QA Engeener.
НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Офисные приложения, прикладное программное обеспечение — на высоком уровне
PhotoShop, CorelDraw – на уровне выше среднего
Среда моделирования 3D Max, AutoCad – на уровне выше среднего
1С бухгалтерия – на начальном уровне, администрирование
Программирование на языке Pascal - на уровне выше среднего
Программирование на языке HTML, CSS - на уровне выше среднего
Анализ кода C++, php, java script – на базовом уровне
Сборка компьютерной техники – на высоком уровне
Сборка серверов – на уровне выше среднего
Администрирование Windows Server – на уровне выше среднего
Администрирование Linux, FreeBSD – на базовом уровне
Навыки ремонта офисной техники – на уровне выше среднего
Навыки построения локальных сетей любой сложности – на высоком уровне
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
русский, украинский — родной язык
английский — чтение, письмо на базовом уровне, разговор на слабом уровне
английский технический – чтение, письмо на базовом уровне.
ОСНОВНЫЕ ЛИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стрессоустойчив
Логический склад мышления
Способен самостоятельно принимать взвешенные решения
Выполняю данные обещания
Пунктуален
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наличие прав категории «Б» и личного автомобиля.
Наличие заграничного паспорта
Личная страница http://vkontakte.ru/id8598558