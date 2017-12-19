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Федун Игорь Вячеславович

Претендую на вакансии:

- руководитель среднего звена

- менеджер по продажам

- менеджер проектов

- системный администратор

- QA Engeener

- веб дизайнер

- младший программист

Требования к зарплате: от 3000 грн.

Дата рождения: 5 марта 1981 (30 лет)

Регион: Хмельницкий

Место жительства: Хмельницкий, Трудовая 40 кв.50

Телефон: 0382-706301, 093-9830884

Эл. почта: [email protected]

Цель

Найти работу, которая приносит моральное и материальное удовольствие.

Желательное направление - компьютеры, интернет, веб программирование, менеджмент.

Профессиональные навыки

Системное администрирование – Эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.

Работа с компьютерной техникой – Эксперт, использую в настоящее время, 12 лет опыта.

Программирование HTML,CSS – Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Дизайнер Photoshop, CorelDraw – Эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.

Менеджер по продажам – Эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.

Менеджер проэктов – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

QA Engeener – Начинающий, использую в настоящее время, 2 месяца опыта.

Владение языками

Украинский — эксперт

Русский — эксперт

Английский — средний

Детальная информация

ФЕДУН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Трудовая 40 кв.50, 29010, г.Хмельницкий | 0382-706301 | [email protected]

родился 5 марта 1981 года, знак зодиака «Рыбы»

ОБРАЗОВАНИЕ

Закончил среднюю школу №9 1999 год

Хмельницкий технологический университет Подолье

Специальность «конструктор радиоэлектронщик» 1999-2003 год

Закончил только 3-и курса

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ

Частная школа по информатике

Преподаватель старших классов, предмет «Основы компьютерной грамоты» 2002 год

ОПЫТ РАБОТЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

ТОВ «Агроюрсервис», продажа компьютерной и офисной техники

Старший менеджер 2002 – 2005 год

Совмещал должности: менеджер по продажам, менеджер по закупкам, аналитик (анализ конкурентов, формирование розничных цен и ассортимента)

Терминал сервис (ПП Бондаренко), продажа компьютерной и офисной техники

Менеджер по продажам 2005 – 2006 год

МПП «Студия», продажа компьютерной и офисной техники

Старший менеджер 2006 – 2008 год

Совмещал должности: менеджер по продажам, менеджер по закупкам, аналитик (анализ конкурентов, формирование розничных цен и ассортимента)

Частная предпринимательская деятельность 2008 год – 2011 год

Работа по направления:

- спутниковое ТВ

- компьютеры и комплектующие

- офисная техника

- программное обеспечение

- ВЕБ дизайн

- GPS навигация

- видеонаблюдение

ТОВ «Атемис клауд портал» 2011 год.

Работа на должности QA Engeener.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Офисные приложения, прикладное программное обеспечение — на высоком уровне

PhotoShop, CorelDraw – на уровне выше среднего

Среда моделирования 3D Max, AutoCad – на уровне выше среднего

1С бухгалтерия – на начальном уровне, администрирование

Программирование на языке Pascal - на уровне выше среднего

Программирование на языке HTML, CSS - на уровне выше среднего

Анализ кода C++, php, java script – на базовом уровне

Сборка компьютерной техники – на высоком уровне

Сборка серверов – на уровне выше среднего

Администрирование Windows Server – на уровне выше среднего

Администрирование Linux, FreeBSD – на базовом уровне

Навыки ремонта офисной техники – на уровне выше среднего

Навыки построения локальных сетей любой сложности – на высоком уровне

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

русский, украинский — родной язык

английский — чтение, письмо на базовом уровне, разговор на слабом уровне

английский технический – чтение, письмо на базовом уровне.

ОСНОВНЫЕ ЛИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стрессоустойчив

Логический склад мышления

Способен самостоятельно принимать взвешенные решения

Выполняю данные обещания

Пунктуален

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наличие прав категории «Б» и личного автомобиля.

Наличие заграничного паспорта

Личная страница http://vkontakte.ru/id8598558