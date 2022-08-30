igorgaiduck

Что входит в услугу:
1. Монтирую ролик из предоставленного вами материала, либо сам нахожу необходимые фрагменты
2. Добавляю титры, картинки, звуковой дизайн. Наложение фоновой музыки (тематика и стиль музыкального оформления согласуется с заказчиком).
3. Обрежу неудачные дубли, сделаю красивые переходы и склею фрагменты.Сделаю легкую цветокоррекцию. Работаю с хромокеем.
Чтобы подробнее узнать о всем, что входит в данную услугу, пишите мне в личные сообщения!
Почему я?
1. Уже более 5 лет снимаю и монтирую видеоролики разнообразной тематики.
2. Я максимально серьезен при выполнении вашего заказа.
3. Берусь за заказ с момента его принятия.
4. Всегда на связи
Нужно для заказа:
1. Ссылка на необходимые файлы (если такие имеются)
2. Подробно описать что желаете увидеть в готовом варианте
3. Пример видео (если есть).
Самое главное для заказа - четкое описание того, что вы хотите видеть в итоге и, конечно все исходные видео, фото и аудио материалы.
Незначительные правки вношу бесплатно
Есть богатый опыт работы в Московском продакшене,агенствах,телеканалах.