igorgaiduck

Быстро и качественно выполню монтаж вашего ролика любой сложности и тематики.

Что входит в услугу:

1. Монтирую ролик из предоставленного вами материала, либо сам нахожу необходимые фрагменты

2. Добавляю титры, картинки, звуковой дизайн. Наложение фоновой музыки (тематика и стиль музыкального оформления согласуется с заказчиком).

3. Обрежу неудачные дубли, сделаю красивые переходы и склею фрагменты.Сделаю легкую цветокоррекцию. Работаю с хромокеем.

Чтобы подробнее узнать о всем, что входит в данную услугу, пишите мне в личные сообщения!

Почему я?

1. Уже более 5 лет снимаю и монтирую видеоролики разнообразной тематики.

2. Я максимально серьезен при выполнении вашего заказа.

3. Берусь за заказ с момента его принятия.

4. Всегда на связи

Нужно для заказа:

1. Ссылка на необходимые файлы (если такие имеются)

2. Подробно описать что желаете увидеть в готовом варианте

3. Пример видео (если есть).

Самое главное для заказа - четкое описание того, что вы хотите видеть в итоге и, конечно все исходные видео, фото и аудио материалы.

Незначительные правки вношу бесплатно

Есть богатый опыт работы в Московском продакшене,агенствах,телеканалах.