igorger

Игорь Герасимов igorger

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Верстка с английского на русский

    $20

    Сверстать на основе образца (см. файл Abad_eng.jpg, есть большой в PDF) с заменой английского текста на русский. Перевод есть. Результат должен быть 210x297 + 5 мм под обрез со всех сторон. Предпочтительно в InDesign.

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод и замена текста и графики на сайте с англ.

    $180

    Необходимо перевести тексты сайтов-визиток на русский, заменить эти тексты в html, а также заменить в графике на русский. Всего 8 стр. http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/bulgaria/index.html? - 5-ти страничный сайт http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/cyprus/ - 1 страничный сайт http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/egypt/?form=50002 - 1 страничный сайт http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/italy/?form=50020 - ...

    HTML
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash ролик 10 секунд

    $180

    Нужно сделать 10 секундный ролик с анонсом выставки, который потом будет переведен в AVI, озвучен и пойдет на ТВ. Размер 720x576.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$180
10 баллов
15 лет назад
Перевод и замена текста и графики на сайте с англ.
Хороший заказчик, приятный в общении, опоатил в срок и по договору. В общем, никаких проблем. Было приятно сотрудничать. Спасибо!
m_a_h_n_o
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$180
10 баллов
15 лет назад
Flash ролик 10 секунд
Идеальный заказчик! Предоставил четкое задание, снабдил всем необходимым материалом для создания ролика, комментарии давал по существу и оплатил работу вовремя и в полном объеме! Надеюсь сотрудничать и в дальнейшем.
Александра сделала нам очень быстро и качественно flash ролик для TV рекламы.Теперь знаем у кого заказывать подобную работу. Спасибо.
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