Сверстать на основе образца (см. файл Abad_eng.jpg, есть большой в PDF) с заменой английского текста на русский. Перевод есть. Результат должен быть 210x297 + 5 мм под обрез со всех сторон. Предпочтительно в InDesign.
Действие аккаунта приостановлено!
- $20Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $180
Необходимо перевести тексты сайтов-визиток на русский, заменить эти тексты в html, а также заменить в графике на русский. Всего 8 стр. http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/bulgaria/index.html? - 5-ти страничный сайт http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/cyprus/ - 1 страничный сайт http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/egypt/?form=50002 - 1 страничный сайт http://landing.mrioverseasproperty.com/ppp/italy/?form=50020 - ...Переводы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $180
Нужно сделать 10 секундный ролик с анонсом выставки, который потом будет переведен в AVI, озвучен и пойдет на ТВ. Размер 720x576.Анимация1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется обмен ссылками, регистрация в каталогах. Тематика сайтов: - недвижимость - туризмПоисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$180
10 баллов
15 лет назад
Хороший заказчик, приятный в общении, опоатил в срок и по договору. В общем, никаких проблем. Было приятно сотрудничать. Спасибо!
$180
10 баллов
15 лет назад
Идеальный заказчик! Предоставил четкое задание, снабдил всем необходимым материалом для создания ролика, комментарии давал по существу и оплатил работу вовремя и в полном объеме! Надеюсь сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Александра сделала нам очень быстро и качественно flash ролик для TV рекламы.Теперь знаем у кого заказывать подобную работу. Спасибо.