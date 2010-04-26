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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
15 лет назад
Фактически, особых претензий к Игорю нет. У меня даже не было вменяемого ТЗ, вместо него я выслал Игорю картинку со стрелочками и подписями. Потом (с помощью его вопросов) уже появились дополнения по ходу дела. Сроки я также не ставил. Но, если брать за точку отсчета 3 дня, указанных в проекте самим Игорем, то работа явно затянулась. Суть отзыва: Игорь сделал работу (дней пять), после я отослал ему письмо с просьбой о правках и вопросе, сколько он за них возьмет. Три дня ответа нет, поэтому я проект отзываю, отпала надобность. Отзыв не положительный и не отрицательный, он нейтральный.
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