igorim

Игорь Можаровский igorim

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

ScolvS
Виктор 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$50
0 баллов
15 лет назад
Слайд-новостник
Фактически, особых претензий к Игорю нет. У меня даже не было вменяемого ТЗ, вместо него я выслал Игорю картинку со стрелочками и подписями. Потом (с помощью его вопросов) уже появились дополнения по ходу дела. Сроки я также не ставил. Но, если брать за точку отсчета 3 дня, указанных в проекте самим Игорем, то работа явно затянулась. Суть отзыва: Игорь сделал работу (дней пять), после я отослал ему письмо с просьбой о правках и вопросе, сколько он за них возьмет. Три дня ответа нет, поэтому я проект отзываю, отпала надобность. Отзыв не положительный и не отрицательный, он нейтральный.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
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от 3 дней
#1954
Интернет-магазины
нет отзывов
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от 7 дней
#2249
Веб-программирование
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#3648
Сайты «под ключ»
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#3753
HTML-верстка
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