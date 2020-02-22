igorisner

Игорь Эйснер igorisner

 
27 летРоссия/Ишимбай
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей