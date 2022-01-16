igorlevitchenko

Игорь igorlevitchenko

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Профессиональные навыки:

преподавание (английский язык, репетитор (1-11 классы и взрослые), подготовка к ЗНО, ДПА, KET\PET)

видеосъемка (статичная, динамичная, рекламные ролики,

информационные сюжеты, телепередачи,

концерты, выступления, свадьбы, музыкальные

клипы) видеомонтаж (Sony Vegas, перекодирование в различные форматы, обрезка, кадрирование, эффекты, титры, заставки) фотография (имеется своё оборудование, портретная,

пейзажная, свадебная, репортажная

фотография, обработка, ретушь, коллаж) векторная графика (CorelDRAW картография, создание визиток, логотипов,

рекламных вывесок)