igorlevitchenko

Профессиональные навыки:
преподавание (английский язык, репетитор (1-11 классы и взрослые), подготовка к ЗНО, ДПА, KET\PET)
видеосъемка (статичная, динамичная, рекламные ролики,
информационные сюжеты, телепередачи,
концерты, выступления, свадьбы, музыкальные
клипы) видеомонтаж (Sony Vegas, перекодирование в различные форматы, обрезка, кадрирование, эффекты, титры, заставки) фотография (имеется своё оборудование, портретная,
пейзажная, свадебная, репортажная
фотография, обработка, ретушь, коллаж) векторная графика (CorelDRAW картография, создание визиток, логотипов,
рекламных вывесок)