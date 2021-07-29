igorligay55

Smm_specialis

Меня зовут Игорь, мне 19 лет. Проживаю в городе Ташкент. Увлекаюсь маркетингом более 2 лет.

Заканчивал курсы "Smm менеджера" в ведущей

школе маркетинга Узбекистана. Создаю

маркетинговые стратегии, креативный контент

план, продающие текста и интересные креативы,

тем самым, привлекая новых клиентов. Свободно

Игорь Лигай владею английским, русским, немецким языками.

О П Ы Т Р А Б О Т Ы

Smm менеджер Турецкий ресторан "Osmonli" (после

соответствующих работ посещаемость ресторана

выросла на ~ 40%)

О Б Р А З О В А Н И Е

Получил диплом по немецкому языку уровня B1

Школа 60 им. Гёте

Прошел курсы CPFS при университете и получил

диплом уровня BEAP2

Закончил курсы Smm менеджера в школе Tehnikum Январь 2021

Westminster International University in Tashkent | Сентябрь 2020 по сегодняшний день