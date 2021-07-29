igorligay55

Меня зовут Игорь, мне 19 лет. Проживаю в городе Ташкент. Увлекаюсь маркетингом более 2 лет.
Заканчивал курсы "Smm менеджера" в ведущей
школе маркетинга Узбекистана. Создаю
маркетинговые стратегии, креативный контент
план, продающие текста и интересные креативы,
тем самым, привлекая новых клиентов. Свободно
Игорь Лигай владею английским, русским, немецким языками.
О П Ы Т Р А Б О Т Ы
Smm менеджер Турецкий ресторан "Osmonli" (после
соответствующих работ посещаемость ресторана
выросла на ~ 40%)
О Б Р А З О В А Н И Е
Получил диплом по немецкому языку уровня B1
Школа 60 им. Гёте
Прошел курсы CPFS при университете и получил
диплом уровня BEAP2
Закончил курсы Smm менеджера в школе Tehnikum Январь 2021
Westminster International University in Tashkent | Сентябрь 2020 по сегодняшний день