igormironov

Ігор igormironov

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Професійний копірайтер з 2-річним досвідом

🔍 Спеціалізація:

  • Створення привабливих текстів для різних платформ

  • Середньої складності завдання, від блогів до корпоративних матеріалів

  • Технічний копірайтинг з акцентом на зрозумілість

✍️ Досвід:

  • 2 роки роботи у сфері копірайтингу

  • Професійний підхід до кожного завдання

  • Задоволені клієнти на різних платформах

💡 Особливості:

  • Креативний та чіткий стиль письма

  • Вміння адаптуватися під потреби цільової аудиторії

  • Ефективне використання ключових слів

Копирайтинг
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$10/час
от $1от 1 дня
#4694