Професійний копірайтер з 2-річним досвідом
🔍 Спеціалізація:
Створення привабливих текстів для різних платформ
Середньої складності завдання, від блогів до корпоративних матеріалів
Технічний копірайтинг з акцентом на зрозумілість
✍️ Досвід:
2 роки роботи у сфері копірайтингу
Професійний підхід до кожного завдання
Задоволені клієнти на різних платформах
💡 Особливості:
Креативний та чіткий стиль письма
Вміння адаптуватися під потреби цільової аудиторії
Ефективне використання ключових слів
Копирайтинг
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$10/час
от $1от 1 дня
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