Не хочу звучать пафосно, но Игорь действительно Профессионал с большой буквы. Профессионал как в работе, так и в умении адекватно и конструктивно общаться с заказчиком, чтобы найти приемлемое для заказчика решение. Очень доволен работой Игоря. Рекомендую!