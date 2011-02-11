Профессиональная разработка вебсайтов
Более 5 лет на рынке разработки сайтов.
- Качественный бизнес-дизайн
- Блочная семантическая верстка
- Удобная система управления сайтом
- Ajax, Javascript-анимация и другие рюшечки
- Оптимизация скорости загрузки сайта (Google PageSpeed Rank 90/100, YSlow (classic) Grade "B")
Портфолио
- Mystef258 просмотров
- PSPFAQs229 просмотров
- Gambling Addiction Forum205 просмотров
- Форум My Ssang Yong222 просмотра
- Клякса223 просмотра
- Аутизм199 просмотров
- Група компаній Екран254 просмотра
- Deutche Apotheke Online305 просмотров
- Шоу-балет «Магма»337 просмотров
- Анализатор влажности Sartorius MA150343 просмотра
- Мережа аптек "Добрий доктор"290 просмотров
- Мережа віконних салонів "ВІКНОСВІТ"309 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
13 лет назад
Не хочу звучать пафосно, но Игорь действительно Профессионал с большой буквы. Профессионал как в работе, так и в умении адекватно и конструктивно общаться с заказчиком, чтобы найти приемлемое для заказчика решение. Очень доволен работой Игоря. Рекомендую!