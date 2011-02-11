igorr

Игорь igorr

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Профессиональная разработка вебсайтов

Более 5 лет на рынке разработки сайтов.

- Качественный бизнес-дизайн

- Блочная семантическая верстка

- Удобная система управления сайтом

- Ajax, Javascript-анимация и другие рюшечки

- Оптимизация скорости загрузки сайта (Google PageSpeed Rank 90/100, YSlow (classic) Grade "B")

JavascriptAjax
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Отзывы заказчиков
Re-Maker
Вусал 
45 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
13 лет назад
AT Geotech
Не хочу звучать пафосно, но Игорь действительно Профессионал с большой буквы. Профессионал как в работе, так и в умении адекватно и конструктивно общаться с заказчиком, чтобы найти приемлемое для заказчика решение. Очень доволен работой Игоря. Рекомендую!