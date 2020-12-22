igorw-i

Игорь Руднев igorw-i

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
$25
10 баллов
2 года назад
Программист на Wordpress, задание связано с Вукоммерц
WhatsAppWooCommerceWordPressДоработка сайтов
Все прошло хорошо! Благодарю за интересную задачку ? Обращайтесь, буду рад еще помочь ?
Андрей отлично справился, с достаточно непростой задачей и выполнил все точно в срок!
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