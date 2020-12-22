Требуется специалист по WordPress для решения проблемы с загрузкой сайта. При включении mod_rewrite.c в .htaccess сайт сильно нагружает хостинг, а при отключении не работает. Необходима помощь в корректной настройке.
- Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
- $100
Требуется развернуть готовый исходник чат-бота на PHP на хостинге. Задача включает настройку цепочек действий, ответов на вопросы и рассылок. Техническое задание будет предоставлено дополнительно. Бюджет и сроки обсуждаются.Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
Требуется 1С программист для разработки обмена данными между конфигурациями 1С (Розница, УТ, Бух.) и Битрикс24 с использованием REST API. Открыта возможность долгосрочного сотрудничества. Подходит как опытным специалистам, так и тем, кто готов обучаться.1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработать бизнес-процесс согласования служебной записки в Битрикс24. Инициатор должен иметь возможность выбирать согласующих, а также добавлять содержание и прикреплять документы. Реализовать условия выбора согласующих, включая обязательное согласование начальника отдела и циклы для каждого согласующего, с контролем подтверждения.Закрыт2 года назад
Задача заключается в разработке бизнес-процесса согласования служебной записки в Битрикс24. Инициатор должен иметь возможность выбрать согласующих, а также заполнить содержание и прикрепить документ. БП должен учитывать обязательное согласование начальника отдела, наличие циклов для каждого согласующего и условия для подтверждения согласований, включая ген. директора.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищется программист, специализирующийся на Битрикс24. Необходимо обсудить техническое задание и детали проекта. Ожидается опыт работы с этой платформой и умение решать задачи различной сложности.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать кнопку 'Купить в Ва!сап' для карточки товара в интернет-магазине на Вукоммерц. Должны передаваться данные заказа (ссылка на товар, наименование, цена, количество) в сообщение Ва!сап, а также создаваться XML-файл с аналогичной информацией. Укажите цену и сроки выполнения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходим исполнитель для наполнения сайта текстами в карточках товаров. Задача включает заходить в каждую карточку и вставлять соответствующий текст. Ищем ответственного и внимательного специалиста для выполнения этой работы.Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется рерайт текста на тему регистрации юридического лица объемом от 5000 до 6000 знаков. Уникальность должна составлять 100% по text.ru. Структура текста может быть изменена. Срок выполнения 7-10 дней, стоимость работы не более 200 рублей.Рерайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен Битрикс программист для доработки модулейВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток!Требуется программист, для создания механизма подписи документов (договоров) на сайте через электронно-цифровую подпись - ЭЦП.Механизм незамысловатый, 2 стороны подписывают договор через ЭЦП, формат файла ЭЦП ключей.p12. Подробное ТЗ пришлю в личку.Предпочтения программистам кто уже ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно выполнить несколько заданий по доработке компонентов на CMS 1С-Битрикс. 1ое задание: переделать вывод элементов каталога из сетки в слайдер. От вас предложения по цене. По срокам особо не тороплю. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Задача для облачной версии Б24. Требуется разработать скрипт для передачи данных из документа Заказ в интернет магазине Битрикс24, который бы выводил данные из табличной части заказа о следующих полях: номер заказа, ...Закрыт5 лет назад
Для реализации проекта на raspberry требуется программист-электронщик. Все подробности в личку!Закрыт5 лет назад
Добрый день! Требуются программисты, для доработок модулей для Джумлы. Подробное ТЗ отправлю в личкуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад