igoshina

Олеся igoshina

 
32 годаРоссия/Аксай
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Оператор пк (набор текстов на дому)

Игошина Олеся Георгиевн

Краткие сведения:

Город: Аксай

Дата рождения: 06.01.1991

Семейное положение: замужем

Гражданство: Российская Федерация

Образование/Квалификация: 2006 - 2009: Ростовский-на-Дону электротехнический колледж/ Документационное обеспечение управления и архивоведение

2009 - 2013: Донской государственный технический университет/ Делопроизводство и документационное обеспечение управления

2011: Курсы Оператор 1С

Языки: Русский - родной

Должность: Оператор ПК (работа на дому)