Оператор пк (набор текстов на дому)
Игошина Олеся Георгиевн
Краткие сведения:
Город: Аксай
Дата рождения: 06.01.1991
Семейное положение: замужем
Гражданство: Российская Федерация
Образование/Квалификация: 2006 - 2009: Ростовский-на-Дону электротехнический колледж/ Документационное обеспечение управления и архивоведение
2009 - 2013: Донской государственный технический университет/ Делопроизводство и документационное обеспечение управления
2011: Курсы Оператор 1С
Языки: Русский - родной
Должность: Оператор ПК (работа на дому)
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