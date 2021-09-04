Верстка страницы из макета или изображения, создание сайта "под ключ".
Верстка страницы из макета или изображения, создание сайта "под ключ".
Знание, Навыки:
Front-end/На стороне "клиента":
- HTML5/CSS3/JS(jQuery).
- AJAX.
- AJAX-сайт.
- Адаптивный дизайн.
- PHP.
- JSON.
- Mysql.
- SQL/JOIN
- работа с БД phpMyAdmin/HeidiSQL
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Портфолио
- Сайт мебельного офиса "ComeStyle"132 просмотра
- Сайт мебельного производства "Интерьер"112 просмотров
HTML-верстка
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