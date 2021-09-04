igossmart

Игорь Мухин igossmart

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка страницы из макета или изображения, создание сайта "под ключ".

Верстка страницы из макета или изображения, создание сайта "под ключ".

 

Знание, Навыки:

 Front-end/На стороне "клиента":

  • HTML5/CSS3/JS(jQuery).
  • AJAX.
  • AJAX-сайт.
  • Адаптивный дизайн.
 Back-end/На стороне сервер:

  • PHP.
  • JSON.
  • Mysql.
  • SQL/JOIN
  • работа с БД  phpMyAdmin/HeidiSQL
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PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxphpMyAdminSQL
Портфолио
HTML-верстка
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$3/час
от $15от 1 дня
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