Верстка страницы из макета или изображения, создание сайта "под ключ".

Верстка страницы из макета или изображения, создание сайта "под ключ".

Знание, Навыки:

Front-end/На стороне "клиента":

HTML5/CSS3/JS(jQuery).

AJAX.

AJAX-сайт.

Адаптивный дизайн.