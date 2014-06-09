Сфера деятельности: Бухгалтерия, финансы
График работы: Удалённая работа
Женщина , 25 лет , высшее образование , опыт работы 5 лет
Ирина. Частный бухгалтер. Краткое резюме:
С 2008 года по 2009 работала бухгалтером в фирме по предоставлению клининговых услуг.
С 2009 г по 2010 г работа в строительно-монтажной организации.
С августа 2010 года работаю частным бухгалтером.
Функциональные обязанности:
• полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Предприятие 8.2;
• работа с первичной документацией;
• сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
• проведение банковских операций;
• подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФ, статистику и другие фонды;
• ведение кадрового делопроизводства;
• расчет и начисление заработной платы;
• составление финансовых отчетов для руководства.
Достижения:
уменьшение налогов компаний на 15% за 2012 г.и 2013 г.
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