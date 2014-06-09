Специалист по бухгалтерскому и налоговому учету

Сфера деятельности: Бухгалтерия, финансы

График работы: Удалённая работа

Женщина , 25 лет , высшее образование , опыт работы 5 лет

Ирина. Частный бухгалтер. Краткое резюме:

С 2008 года по 2009 работала бухгалтером в фирме по предоставлению клининговых услуг.

С 2009 г по 2010 г работа в строительно-монтажной организации.

С августа 2010 года работаю частным бухгалтером.

Функциональные обязанности:

• полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Предприятие 8.2;

• работа с первичной документацией;

• сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;

• проведение банковских операций;

• подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФ, статистику и другие фонды;

• ведение кадрового делопроизводства;

• расчет и начисление заработной платы;

• составление финансовых отчетов для руководства.

Достижения:

уменьшение налогов компаний на 15% за 2012 г.и 2013 г.

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