Мастер на все руки

Когда я был маленьким, мама по утрам входила в мою комнату, включала свет и шла готовить завтрак. Это означало, что пора вставать и идти в школу. В такие моменты я пытался поглубже забиться под одеяло и мечтал о том, что когда вырасту, мне не нужно будет просыпаться рано утром и выходить в темноту и холод внешнего мира. Когда в пятнадцать лет у меня появился первый компьютер, а вместе с ним и доступ в Интернет, я понял, что мне повезло – моя детская мечта сбылась. Я стал фрилансером.

С тех пор я занимаюсь всем, что хоть как-то связано с разработкой сайтов, копирайтингом и рекламой в Интернете, и во многом преуспел. В настоящий момент мои знания и навыки позволяют мне:

- писать оригинальные, грамотные и легко читающиеся тексты на любые темы;

- переводить тексты с английского и испанского языков;

- заниматься разработкой и поддержкой сайтов различной сложности с использованием таких технологий, как html, css2, javascript, xml, xslt, php, mysql и других;

- поднимать сайты на верхние позиции любых поисковых систем;

- продвигать сайты в социальных сетях;

- организовывать эффективные рекламные компании в Интернете;

- учить других всему, что умею сам;

- учиться у тех, кто умеет делать что-то лучше меня;

And the last but not the least. Я трудоголик. Я, как акула, постоянно жажду действия. Иногда я работаю по 16 часов в сутки, но делаю это не потому, что стремлюсь стать самым богатым покойником на кладбище. Просто я хочу сделать этот мир хоть немного красивее и лучше. И по этой же причине, если я что-то делаю, то делаю это хорошо.