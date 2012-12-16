igskor

Игорь igskor

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Добавление ЦА в группу Вконтакте
Сотрудничали, спасибо!Остальное все и не вспомнить за 3 года)
Было выполнено в срок, присутствовало немного ботов.
Ответный отзыв
Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$270
10 баллов
11 лет назад
Комплекс работ по сайту
Хороший заказчик , рекомендую!
Все выполнено в срок. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$180
10 баллов
12 лет назад
Доработка магазина на опенкарт
Opencart
Четкий, грамотный подход к постановке задачи. Оплата своевременно! Сотрудничеством очень доволен!
Все выполнено в срок и качественно. Предыдущий фрилансер не смог выполнить эту работу за 3!!! месяца, Александр сделал ее в лучшем виде за 3 дня! Спасибо большое. Обязательно обращусь еще.
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