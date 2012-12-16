$65
Необходимо добавить в группу вконтакте 1000 человек. ЦА - г. Санкт-Петербург, женщины, 16-35 лет.
Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Необходимо добавить в группу вконтакте 1000 человек. ЦА - г. Санкт-Петербург, женщины, 16-35 лет.
ТЗ оговорено за ранее. Стоимость работ за каждый этап расписана в тз. Оплата за каждый этап производится следующим образом 50% предоплата, 50% по завершению работы.
Доработка магазина на опенкарт, тз оговорено заранее, + установка шаблона и перенос магазина на версию Maxystore 1.5.4.1. Срок 3-4 дня, оплата через киви 50% в середине проекта/50% по завершению.
Сам шаблон http://www.templatemonster.com/ru/zencart-templates-type/30193.html 1) Русификация 2) Замена цветового оформления 3) Разработка логотипа 4) Стоимость товара только в рублях 5) Язык - только русский 6) Замена фильтров товара на увеличение/уменьшение ...