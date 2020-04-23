ihavebadfantasy

Дарья Ромашкина ihavebadfantasy

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Занимаюсь разработкой сайтов по готовому макету.

Занимаюсь разработкой сайтов по готовому макету.- верстаю адаптивно, валидно, кроссбраузерно;- пишу быстро работающие скрипты для реализации логики сайта/визуальных эффектов;- делаю css/js анимации разного уровня сложности;- могу сделать адаптивную верстку для всех версий сайта при наличии макета только одной версии;К работе и оговоренным срокам отношусь ответственно, во время выполнения проекта нахожусь на связи с заказчиком.       Навыки:

  • HTML5, CSS3
  • ﻿English (Upper Intermediate)
  • ﻿JavaScript, jQuery, React.js
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap.
  • SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.