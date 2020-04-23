ihavebadfantasy

Занимаюсь разработкой сайтов по готовому макету.
Занимаюсь разработкой сайтов по готовому макету.- верстаю адаптивно, валидно, кроссбраузерно;- пишу быстро работающие скрипты для реализации логики сайта/визуальных эффектов;- делаю css/js анимации разного уровня сложности;- могу сделать адаптивную верстку для всех версий сайта при наличии макета только одной версии;К работе и оговоренным срокам отношусь ответственно, во время выполнения проекта нахожусь на связи с заказчиком. Навыки:
- HTML5, CSS3
- English (Upper Intermediate)
- JavaScript, jQuery, React.js
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap.
- SCSS
- GulpJS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.