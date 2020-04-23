ihavebadfantasy

Занимаюсь разработкой сайтов по готовому макету.

Занимаюсь разработкой сайтов по готовому макету.- верстаю адаптивно, валидно, кроссбраузерно;- пишу быстро работающие скрипты для реализации логики сайта/визуальных эффектов;- делаю css/js анимации разного уровня сложности;- могу сделать адаптивную верстку для всех версий сайта при наличии макета только одной версии;К работе и оговоренным срокам отношусь ответственно, во время выполнения проекта нахожусь на связи с заказчиком. Навыки: