Розробка веб-сайтів будь-якої складності

Я React-розробник, який знає JavaScript і PHP. Кваліфікований у front-end розробці (React/Next.js), і якщо потрібно, можу впоратися з беком (Drupal, Codeigniter, Symfony). Є хороший досвід проектування баз даних (MySQL, PostgreSQL). Можу зробити сайт під ключ, а саме від створення технічного завдання до розгортання на сервері. Я прагну створювати ефективні, масштабовані та зручні рішення. Буду радий працювати з вами!

