Лучший друг ваших сайтов
Приветствую! Меня зовут Игорь и я профессиональный веб-дизайнер. Уже много лет я создаю уникальные дизайны, которые приносят прибыль моим клиентам за счет тщательного анализа сферы деятельности, отличной проработки каждой детали и четкого ориентирования дизайна на посетителей сайта.
Цифры всегда говорят лучше, чем слова. За все время работы на фрилансе я работал с клиентами из 9 разных стран. Мною создано более 50 интерфейсов с профессионально проработанным дизайном и десятки отличных сайтов на Tilda, которые до сих пор приносят прибыль клиентам.
Принципы работы:
- Работаю до полного удовлетворения. Работа не будет закончена, пока не будут внесены даже мельчайшие правки заказчика;
- Никаких заготовок или шаблонов. Я всегда создаю уникальный дизайн, глубинно вникая в каждый проект;
- Создаю продающий инструмент бизнеса. Не просто сайт, который красиво выглядит, а продукт, который будет приносить прибыль и нравиться клиентам;
- Human-oriented design. Каждый дизайн создается на основе анализа посетителей сайта. Все делается для максимального удобства и удовлетворения ваших клиентов, чтобы они захотели остаться на сайте и сделать нужное вам действие;
- Много бонусов для клиентов. При создании сайта на Тильда, я никогда не оставляю результатом работы просто "сырой" сайт. Как бонус, я всегда бесплатно произвожу все настройки сайта (бейджики, описания, названия, favicon и т.д), помогаю подключить домен, настраиваю безопасные протоколы, провожу встроенную SEO и записываю подробную видео-инструкцию о том, как пользоваться админ панелью сайта, вносить изменения и работать с сайтом.