iiiapoklak

Господа, дамы предлагаю Вам пополнить своё портфолио изумительным проектом с интересными решениями как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения вёрстки ну и конечно маркетинга Для удобства погружения в проект - мы записали: Видео ТЗ https://youtu.be/em5TrD8N4y0 Посмотрите видео [озвучка от ...
- $175HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $260
ТЗ https://www.youtube.com/watch?v=eOixk4r5WU4 Друзья, необходимо создать небольшую программку, которая будет выгружать звонки с ip телефонии zadarma по api вытаскивать необходимые данные из емэилов заявок , а именно телефоны и метки телефоны должны приводиться к единому виду, дубли должны удаляться Всего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $119
Вёрстка ленда с преледном длинный лендинг двух видов дизайна светлый и тёмный отличаются заголовками и парой блоков Всему этом предшествует поп ап с выбором ленда, что показывать светлый или тёмный предпочтительно верстать на бутстрапе с отключением мобильной версии вот первый https://yadi.sk/i/_OkmXqRA3MDbW6 вот второй https://yadi.sk/i/q-Yk3Ocn3MDbSfHTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Друзья, необходимо создать небольшую программку, которая будет выгружать звонки с ip телефонии zadarma по api вытаскивать необходимые данные из емэилов заявок , а именно телефоны и метки телефоны должны приводиться к единому виду, дубли должны удаляться Всего 1 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $85
Для одного из направлений агентства Квадрат Маркетинг нужно сверстать очень крутой landing Page Скрин дизайна прикрепили, в данный момент пишется подробнейшее ТЗ Важно: Скрупулёзно отнестись к каждому пикселю сайта, Всё должно быть точно выверено и абсолютно кроссбраузерно Халява не пройдёт, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем ответственного дизайнера, с большим опытом работы с лендингами и пониманием маркетинга для реализации двух проектов натяжные потолки кухни прототип – при обсуждении прикладывайте лучшие работы в смежных тематиках, и желаемые вознагражденияДизайн сайтов28 заявокЗакрыт6 лет назад