iiiapoklak

Никита Тихонов iiiapoklak

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$119
выплачено фрилансерам
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  • Вёрстка крутого Landing Page (ТЗ озвучка от Масяни)

    $175

    Господа, дамы предлагаю Вам пополнить своё портфолио изумительным проектом с интересными решениями как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения вёрстки ну и конечно маркетинга Для удобства погружения в проект - мы записали: Видео ТЗ  https://youtu.be/em5TrD8N4y0 Посмотрите видео [озвучка от ...

    Bootstrap
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сортировка, рассылка, интеграция Директ/Задарма/Почта

    $260

    ТЗ https://www.youtube.com/watch?v=eOixk4r5WU4 Друзья, необходимо создать небольшую программку, которая будет выгружать звонки с ip телефонии zadarma по api   вытаскивать необходимые данные из емэилов заявок , а именно телефоны и метки  телефоны должны приводиться к единому виду, дубли должны удаляться  Всего ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка landing Page | 2 версии | преленд

    $119

    Вёрстка ленда  с преледном длинный лендинг двух видов дизайна светлый и тёмный отличаются заголовками и парой блоков Всему этом предшествует поп ап с выбором ленда, что показывать светлый или тёмный предпочтительно верстать на бутстрапе с отключением мобильной версии вот первый https://yadi.sk/i/_OkmXqRA3MDbW6 вот второй https://yadi.sk/i/q-Yk3Ocn3MDbSf

    Bootstrap
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Mini программка для аналитики (парсинг, сортировка, рассылка)

    Друзья, необходимо создать небольшую программку, которая будет выгружать звонки с ip телефонии zadarma по api  вытаскивать необходимые данные из емэилов заявок , а именно телефоны и метки телефоны должны приводиться к единому виду, дубли должны удаляться Всего 1 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка landing page | Адаптив | Профессионально

    $85

    Для одного из направлений агентства Квадрат Маркетинг нужно сверстать очень крутой landing Page Скрин дизайна прикрепили, в данный момент пишется подробнейшее ТЗ Важно:  Скрупулёзно отнестись к каждому пикселю сайта, Всё должно быть точно выверено и абсолютно кроссбраузерно Халява не пройдёт, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн 2 Landing Page : Натяные потолки / Кухни

    Ищем ответственного дизайнера, с большим опытом работы с лендингами и пониманием маркетинга  для реализации двух проектов  натяжные потолки  кухни  прототип – при обсуждении  прикладывайте лучшие работы в смежных тематиках,  и желаемые вознаграждения

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
livelyweb
Павел 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$119
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка landing page | Адаптив | Профессионально
Оплата вовремя, чётко знает чего хочет, понятное ТЗ.
Грамотный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв