iiiapoklak

Вёрстка ленда с преледном длинный лендинг двух видов дизайна светлый и тёмный отличаются заголовками и парой блоков Всему этом предшествует поп ап с выбором ленда, что показывать светлый или тёмный предпочтительно верстать на бутстрапе с отключением мобильной версии вот первый https://yadi.sk/i/_OkmXqRA3MDbW6 вот второй https://yadi.sk/i/q-Yk3Ocn3MDbSf