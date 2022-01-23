Просто пишу. От души. Интерпретация любого в фильма в свой небольшой рассказ и его же озвучание. Фантазия огромная, только дайте возможность.

Просто люблю это дело. Пишу эссе, небольшие рассказы. Сказки. Сама же озвучиваю. Рерайт текста. Написание текста на спортивную тематику йоги, растяжки, силового тренинга. (Сама являюсь тренером).

Максимальное вовлечение в желания клиента! Напишу так, что захочется продолжения!

https://vm.tiktok.com/ZMLRm6kcT/

Пример озвучания