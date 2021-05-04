iimmortalchloe

ТАРГЕТОЛОГ ПРОДВИЖЕНИЕ INST VK

Здравствуйте! Меня зовут Карина, я занимаюсь настройкой и ведением таргетированной рекламы в инстаграм и вконтакте.

Проходила обучение у практикующего специалиста.

Этапы работы с проектом в таргетированной рекламе

1.Анализ конкурентов

2.составление Портрета ЦА

3.Разработка стратегии продвижения

4.Создание креативов и настройка рекламных кампаний

5.Ведение рекламных кампаний с заменой креативов при выгорании и тестом новых аудиторий

6.Работа с аудиторией ретаргетинга и базой клиентов

7.Еженедельный отчет о результатах и проделанной работе

8.При необходимости настройка счетчиков отслеживания

Есть тестовый период!

цена за проект начинается от 6.000 рублей за тестовый период и зависит от количества услуг которые Вам нужны. Напишите мне в телеграм @kaleri00 и мы обсудим с Вами более подробно.

Я знаю как найти рекламные связки именно для вашего бизнеса, которые будут приносить вам постоянный поток дешевых заявок из соц.сетей. Владею сервисами аналитики (Яндекс метрикой в основном), умею работать с группами, аккаунтами и сайтами. Знаю как сделать рекламный креатив кликабельным (динамика и статика). Владею многими приложениями для монтажа и дизайна фото и видео.

Пишите, и мы обсудим Ваш проект более подробно! Помогу настроить рекламу, которая принесет вам доход и подписчиков.

Таргетолог

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