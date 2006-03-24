Необходимо разработать баннер размером 400х150. Все необходимые материалы будут предоставлены. Сценарий баннера: 1. Появляется логотип (вместе с надписью «Желания исполняются»). 2. Затем он исчезает и от него остается только ромашка. 3. Ромашка превращается в настоящую и одновременно увеличивается в ...