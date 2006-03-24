ik2be

"2Be" Интернет-компания ik2be

 
NaN летРоссия/Пенза
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Замена фото во флеш

    Необходимо заменить фотографии во флеш-ролике и сделать правильно работающую полосу загрузки. Флеш находится здесь: http://zaseka.ru/field/ Сделать нужно очень срочно. Вышлем исходник флеша и фотографии. Оплата по WebMoney

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка логотипа

    $150

    Мультибрендовый бутик парфюмерии. "Jolie" французское слово означает &lt;красивая&gt; Ассоциации - &lt;легкость,воздушность&gt; Логотип должен отвечать требованиям наружной рекламы. После утверждения логотипа, заказ на разработку фирменного стиля.

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка баннера

    $30

    Необходимо разработать баннер размером 400х150. Все необходимые материалы будут предоставлены. Сценарий баннера: 1. Появляется логотип (вместе с надписью «Желания исполняются»). 2. Затем он исчезает и от него остается только ромашка. 3. Ромашка превращается в настоящую и одновременно увеличивается в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Удаленный дизайнер и флеш-аниматор

    $500

    Набирается команда дизайнеров. Необходимы: 1. Удаленный разработчик дизайнов Интернет-сайтов. Обязанности: разработка макета дизайна интернет-сайта. Срок разработки макета: один день, срок доработки: 2 дня. Необходимо два человека: заказ дается сразу двум: принятый макет оплачивается в размере 100% от бюджета, не ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад