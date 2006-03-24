Необходимо заменить фотографии во флеш-ролике и сделать правильно работающую полосу загрузки. Флеш находится здесь: http://zaseka.ru/field/ Сделать нужно очень срочно. Вышлем исходник флеша и фотографии. Оплата по WebMoney
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Мультибрендовый бутик парфюмерии. "Jolie" французское слово означает <красивая> Ассоциации - <легкость,воздушность> Логотип должен отвечать требованиям наружной рекламы. После утверждения логотипа, заказ на разработку фирменного стиля.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $30
Необходимо разработать баннер размером 400х150. Все необходимые материалы будут предоставлены. Сценарий баннера: 1. Появляется логотип (вместе с надписью «Желания исполняются»). 2. Затем он исчезает и от него остается только ромашка. 3. Ромашка превращается в настоящую и одновременно увеличивается в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Набирается команда дизайнеров. Необходимы: 1. Удаленный разработчик дизайнов Интернет-сайтов. Обязанности: разработка макета дизайна интернет-сайта. Срок разработки макета: один день, срок доработки: 2 дня. Необходимо два человека: заказ дается сразу двум: принятый макет оплачивается в размере 100% от бюджета, не ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад