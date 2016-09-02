Стильно. Быстро. Дешево.
Приветствую Вас, я занимаюсь веб разработкой более 5 лет.Мне нравиться продумывать дизайн и продумывать юзабилити сайта.Практически всегда на связи, так что смело обращайтесь)Выполняю работу качественно, быстро и сдаю все в срок.С моей стороны вы получаете правильно подготовленный psd файл(ы). Так же могу предложить верстку в muse
Условия сотрудничества:
- Техническое задание, если у вас его нет нужно будет заполнить бриф
- Предоплата 50% от стоимости
- Разрабатывается один вариант макета согласно ТЗ
- При утверждении макета правки могут вносится бесплатно до 5-х раз, далее за доп. оплату
- Все исходники в формате psd отправляю после полной оплаты
дизайн landing page - от 80$
дизайн главной страницы - от 80$
дизайн внутренних страниц - от 10$/шт.
верстка landing page в muse - от 30$
Мои гарантии:
Соблюдение сроков
Качественная работа
Разумные цены
Всегда на связи в Skype
Способы оплаты:
Wmz: Z261265141359
Wmr: R205017484711
Яндекс: 410012287868943
Банковская карта Сбербанка России
Контакты:
skype: ikarp84
email: [email protected]
сайт: http://ikarp84.ru
Портфолио
- Landing Page (лейдинг пейдж) - Портфолио Дизайнера413 просмотров