Профессиональный веб дизайн. Выполняю работу качественно, быстро в срок.

Стильно. Быстро. Дешево.

Приветствую Вас, я занимаюсь веб разработкой более 5 лет.Мне нравиться продумывать дизайн и продумывать юзабилити сайта.Практически всегда на связи, так что смело обращайтесь)Выполняю работу качественно, быстро и сдаю все в срок.С моей стороны вы получаете правильно подготовленный psd файл(ы). Так же могу предложить верстку в muse

Условия сотрудничества:

Техническое задание, если у вас его нет нужно будет заполнить бриф

Предоплата 50% от стоимости

Разрабатывается один вариант макета согласно ТЗ

При утверждении макета правки могут вносится бесплатно до 5-х раз, далее за доп. оплату

Все исходники в формате psd отправляю после полной оплаты

дизайн landing page - от 80$

дизайн главной страницы - от 80$

дизайн внутренних страниц - от 10$/шт.

верстка landing page в muse - от 30$

Мои гарантии:

Соблюдение сроков

Качественная работа

Разумные цены

Всегда на связи в Skype

Способы оплаты:

Wmz: Z261265141359

Wmr: R205017484711

Яндекс: 410012287868943

Банковская карта Сбербанка России

Контакты:

skype: ikarp84

email: [email protected]

сайт: http://ikarp84.ru