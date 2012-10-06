Программа, принимающая и отсылающая небольшой набор байт в USB устройство, класс подключения HID (если планшет пользователя имеет USB-HOST) Протокол обмена с устройством довольно простой. USB-тестер в планшете видит устройство нормально: Device Path: /sys/bus/usb/devices/2-1/ Device Class: Use class ...
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- $600Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно настроить через Тимвивер свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться. Система Mac Os 10.8.2 Сейчас в системе не установлено компиляторов. Проект рабочий, на старой машине с QT работал, собирался, систему поставили с нуля тут и возникла сложность.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть готовый проект в исходниках Нужно настроить (через Тимвивер) свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться, дебаггиться. Система Mac Os 10.8.2 Сейчас в системе судя по всему не хватает компиляторов, где взять и как установить не пойму. Проект рабочий, на ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад