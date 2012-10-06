Есть готовый проект в исходниках Нужно настроить (через Тимвивер) свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться, дебаггиться. Система Mac Os 10.8.2 Сейчас в системе судя по всему не хватает компиляторов, где взять и как установить не пойму. Проект рабочий, на ...