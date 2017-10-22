Требуется Web - дизайнер! Для информационного портала. Разработка страницы портала Рассматриваться будут кандидаты только с подтвержденным портфолио.
- Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Под ключ внедрение CRM ТЗ и вся подробная информация при общении допускаются к заданию от ТОП-50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Пост обработка 10 видео роликов с ночных клубов. Хронометраж роликов не превышает 1 минуты Всем желающим взять лакомый кусочек, пожалуйста к своим предложениям прикрепляйте Ваше портфолио!Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно создать и вести РК Google & Yandex. Тематика массажный салон [url=http://rose-home.kz/]http://rose-home.kz/[/url] (данный Landing page будет переделан к четвергу) Данная тематика не всем по зубам, оговорюсь заранее, наш вид массажа не требует лицензий так как он не ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт для заливания фотоотчётов и видеотчетов с вечеринок, баров, клубов, ресторанов и т.д. Регистрационная форма не нужна для пользователей Нужно чтобы с сайта пользователи могли качать фото в исходном (высоком) разрешении или сразу архивом вот как я ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
сайт для размещения фото отчётов (без регистрации), готовы обсудитьВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Открываем портал с фото отчётами. CMS Drupal 8, вот этот шаблон: https://themeforest.net/item/sepia-photography-portfolio-drupal-8-theme/20459535?s_rank=5 НУжно русифицировать, внести наши правки, создать дополнительно несколько блоковСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Понравился шаблон: "https://themeforest.net/item/sepia-photography-portfolio-drupal-8-theme/20459535?s_rank=5" Если найдётся исполнитель "Под ключ" мы его приобретём. Тут я выкладываю как я вижу сайт и его юзабилити: "https://app.moqups.com/[email protected]/nH6EyAP8Tu/view" Данный шаблон нужно русифицировать, внести доп. окна как я отразил ссылкой выше и внести нашу ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад