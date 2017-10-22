Добрый день! Понравился шаблон: "https://themeforest.net/item/sepia-photography-portfolio-drupal-8-theme/20459535?s_rank=5" Если найдётся исполнитель "Под ключ" мы его приобретём. Тут я выкладываю как я вижу сайт и его юзабилити: "https://app.moqups.com/[email protected]/nH6EyAP8Tu/view" Данный шаблон нужно русифицировать, внести доп. окна как я отразил ссылкой выше и внести нашу ...