ikhsanoff

Асет ikhsanoff

 
34 годаКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Требуется веб дизайнер

    Требуется Web -  дизайнер! Для информационного портала. Разработка страницы портала  Рассматриваться будут кандидаты только с подтвержденным портфолио.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • CRM

    Под ключ внедрение CRM  ТЗ и вся подробная информация при общении допускаются к заданию от ТОП-50

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пост обработка видео

    Пост обработка 10 видео роликов с ночных клубов. Хронометраж роликов не превышает 1 минуты Всем желающим  взять лакомый кусочек, пожалуйста к своим предложениям прикрепляйте Ваше портфолио!

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • РК

    Нужно создать и вести РК Google &amp; Yandex. Тематика массажный салон [url=http://rose-home.kz/]http://rose-home.kz/[/url] (данный Landing page будет переделан к четвергу) Данная тематика не всем по зубам, оговорюсь заранее, наш вид массажа не требует лицензий так как он не ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт на любой cms

    Сайт для заливания фотоотчётов и видеотчетов с вечеринок, баров, клубов, ресторанов и т.д. Регистрационная форма не нужна для пользователей Нужно чтобы с сайта пользователи могли качать фото в исходном (высоком) разрешении или сразу архивом вот как я ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Drupal 8

    Добрый день! Открываем портал с фото отчётами. CMS Drupal 8, вот этот шаблон: https://themeforest.net/item/sepia-photography-portfolio-drupal-8-theme/20459535?s_rank=5 НУжно русифицировать, внести наши правки, создать дополнительно несколько блоков

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ. CMS - drupal 8

    Добрый день! Понравился шаблон: "https://themeforest.net/item/sepia-photography-portfolio-drupal-8-theme/20459535?s_rank=5" Если найдётся исполнитель "Под ключ" мы его приобретём. Тут я выкладываю как я вижу сайт и его юзабилити: "https://app.moqups.com/[email protected]/nH6EyAP8Tu/view" Данный шаблон нужно русифицировать, внести доп. окна как я отразил ссылкой выше и внести нашу ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад