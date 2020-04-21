Профессионально выполняю широкий спектр работ
- Договор, оплата этапами по безналу (ип без ндс)
- Принимаю оплату как вам удобно
- Более 5 лет опыта
- Более 200-х выполненных проектов и сотни довольных клиентов.
- Полностью удалённое сотрудничество
- Разрабатываю уникальные дизайн макеты
Работаю с различными направлениями:
Дизайн полиграфии:
- дизайн листовок , дизайн визиток , дизайн каталогов , дизайн карманных календарей , дизайн буклетов , дизайн открыток.
Web дизайн:
- Веб дизайн сайта , дизайн сайтов , дизайн лендинга , дизайн email письма.
Брендинг:
- Дизайн логотипа , дизайн бейджа , дизайн бренда, ребрендинг , разработка фирменного стиля.
Оформление социальных сетей:
- дизайн баннера вконтакте , дизайн обложка для видео , дизайн сторис.
Наружная и интерьерная реклама:
- дизайн баннера , дизайн вывески , дизайн штендера , дизайн светового короба , дизайн лайт бокс.
Программирование:
-разработка приложений для desktop, разработка CRM CMS,веб приложения
И многое другое..