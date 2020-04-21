ikjapan1

Игорь ikjapan1

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессионально выполняю широкий спектр работ

Профессионально выполняю широкий спектр работ

- Договор, оплата этапами по безналу (ип без ндс)

- Принимаю оплату как вам удобно

- Более 5 лет опыта

- Более 200-х выполненных проектов и сотни довольных клиентов.

- Полностью удалённое сотрудничество

- Разрабатываю уникальные дизайн макеты

Работаю с различными направлениями:

Дизайн полиграфии:

- дизайн листовок , дизайн визиток , дизайн каталогов , дизайн карманных календарей , дизайн буклетов , дизайн открыток.

Web дизайн:

- Веб дизайн сайта , дизайн сайтов , дизайн лендинга , дизайн email письма.

Брендинг:

- Дизайн логотипа , дизайн бейджа , дизайн бренда, ребрендинг , разработка фирменного стиля.

Оформление социальных сетей:

- дизайн баннера вконтакте , дизайн обложка для видео , дизайн сторис.

Наружная и интерьерная реклама:

- дизайн баннера , дизайн вывески , дизайн штендера , дизайн светового короба , дизайн лайт бокс.

Программирование:

-разработка приложений для desktop, разработка CRM CMS,веб приложения

И многое другое..