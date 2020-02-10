Привет! Меня зовут Вильдан, я делаю простые и не дорогие сайты на wordpress.
В цену объявления входит:
- одностраничный сайт
- дизайн на основе брифа (не сложный, с 3-мя правками)
- 5-6 блоков на странице (Например :Главная, о нас, приемущества, отзывы, вопрос-ответ, контакты)
- 3 формы обратной связи (настройка прихода заявок на вашу почту)
- привязка к домену, выгрузка на хостинг (покупка домена и хостинга за ваш счет)
- бесплатный SSL-сертификат на сайт
- подключение 2х счетчиков (Яндекс.Метрика и Google Analytics)
Все сайты адаптивны (для смартфонов и планшетов)
Всю информацию (включая лого, фирстиль, фото и аннотации к картинкам, текстовое напомлнение к сайту)
Предоплата 50%.
Срок исполнения - от 3х до 7 дней с учетом правок.
После 100% оплаты я отдаю вам все логины/пароли от CMS и хостинга.
После вы вполне можете обновлять сайт самостоятельно.
Также возможно сделать и многостраничный сайт. Цена обговаривается индивидуально.
Примеры некоторых моих работ: