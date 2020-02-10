web design. верстка. wordpress. design.

Привет! Меня зовут Вильдан, я делаю простые и не дорогие сайты на wordpress.

В цену объявления входит:

- одностраничный сайт

- дизайн на основе брифа (не сложный, с 3-мя правками)

- 5-6 блоков на странице (Например :Главная, о нас, приемущества, отзывы, вопрос-ответ, контакты)

- 3 формы обратной связи (настройка прихода заявок на вашу почту)

- привязка к домену, выгрузка на хостинг (покупка домена и хостинга за ваш счет)

- бесплатный SSL-сертификат на сайт

- подключение 2х счетчиков (Яндекс.Метрика и Google Analytics)

Все сайты адаптивны (для смартфонов и планшетов)

Всю информацию (включая лого, фирстиль, фото и аннотации к картинкам, текстовое напомлнение к сайту)

Предоплата 50%.

Срок исполнения - от 3х до 7 дней с учетом правок.

После 100% оплаты я отдаю вам все логины/пароли от CMS и хостинга.

После вы вполне можете обновлять сайт самостоятельно.

Также возможно сделать и многостраничный сайт. Цена обговаривается индивидуально.

Примеры некоторых моих работ:

-stroysales.com

-купитьфирмуспб.рф

-ndscity.ru