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Обо мне: Меня зовут, Эдуард. Я живу в России, в не большом городе Сибири. Учусь на программиста в одном из лучших колледжей моего города. Успешно закрываю первый семестр третьего курса. За почти три года моего обучения в учебном заведении, я научился понимать как устроено программирование. Практиковался писать сайты на html, css, js и php 2 года. Прошел успешно курс верстальщика в Яндекс практикум и получил сертификат за практику в соседнем городе, в компании "ВТЕМЕ Digital"

Обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер.