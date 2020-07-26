iklodna

Валерия iklodna

 
29 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Таргетолог SMM-специалист

астройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager:

☑️Анализ и рекомендации по посадочной странице

☑️Настройка Facebook Business Manager

☑️Создание пикселя и настройка 

☑️Создание аватара клиента

☑️Определение целевой аудитории 

☑️Конкурентный анализ

☑️Подготовка 3-х креативов

☑️Создание аудиторий

☑️Настройка, запуск и тестирование рекламных кампаний

При ведении:

☑️Оптимизация, понижение стоимости клика

☑️Масштабирование рекламной кампании

Работаем по заранее заполненному Вами брифу!

Согласовывание и отчёты по каждому шагу проделанной работы!

Покажу что, как и где контролировать и смотреть!

Отвечу на все ваши вопросы)

Портфолио