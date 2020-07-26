Таргетолог SMM-специалист
астройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager:
☑️Анализ и рекомендации по посадочной странице
☑️Настройка Facebook Business Manager
☑️Создание пикселя и настройка
☑️Создание аватара клиента
☑️Определение целевой аудитории
☑️Конкурентный анализ
☑️Подготовка 3-х креативов
☑️Создание аудиторий
☑️Настройка, запуск и тестирование рекламных кампаний
При ведении:
☑️Оптимизация, понижение стоимости клика
☑️Масштабирование рекламной кампании
Работаем по заранее заполненному Вами брифу!
Согласовывание и отчёты по каждому шагу проделанной работы!
Покажу что, как и где контролировать и смотреть!
Отвечу на все ваши вопросы)
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