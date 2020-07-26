Таргетолог SMM-специалист

астройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager:

☑️Анализ и рекомендации по посадочной странице

☑️Настройка Facebook Business Manager

☑️Создание пикселя и настройка

☑️Создание аватара клиента

☑️Определение целевой аудитории

☑️Конкурентный анализ

☑️Подготовка 3-х креативов

☑️Создание аудиторий

☑️Настройка, запуск и тестирование рекламных кампаний

При ведении:

☑️Оптимизация, понижение стоимости клика

☑️Масштабирование рекламной кампании

Работаем по заранее заполненному Вами брифу!

Согласовывание и отчёты по каждому шагу проделанной работы!

Покажу что, как и где контролировать и смотреть!

Отвечу на все ваши вопросы)