Принял все замечания к макету. Выполнил все качественно. Между замечаниями и правками проходил очень короткий промежуток времени. Свои пожелания отправляли с большим опозданием. Совершенно адекватно себя ведет. Терпеливо ждет. Выполняет все замечания и снова ждет. Пример того, как надо работать. Огромная благодарность. Обязательно будем работать дальше.