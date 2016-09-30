iklove

Иван iklove

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mostovenko
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотипа компании
Спасибо! Сделали с Иваном очередной отличный проект)
Все на высоте уже не первый раз. Будем обращаться снова и снова. Рекомендую
Ответный отзыв
mostovenko
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Спасибо за отзыв! С Иваном более чем комфортно работать, объективный и положительный заказчик)
Принял все замечания к макету. Выполнил все качественно. Между замечаниями и правками проходил очень короткий промежуток времени. Свои пожелания отправляли с большим опозданием. Совершенно адекватно себя ведет. Терпеливо ждет. Выполняет все замечания и снова ждет. Пример того, как надо работать. Огромная благодарность. Обязательно будем работать дальше.
Ответный отзыв
mostovenko
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Редизайн первой страницы сайта
Вместе сделали еще один хороший проект. Рад нашему сотрудничеству!
Снова на высоте. Все уточнения учтены. Все пожелания выполнены. Рекомендую.
Ответный отзыв
mostovenko
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта
Спасибо за проект и отзыв) Иван отличный заказчик. И макеты по проекту получились отличные)
Прекрасный исполнитель, особенно если не мешать творческому процессу. Рекомендую.
Ответный отзыв