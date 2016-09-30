Интернет магазин на основе CMS OpenCart. Нужно сделать дизайн макет. Предложения сделать и верстку в том числе приветствуются. Лого в пристежке
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Необходим web- дизайн сайта. Прототип прилагается. Результат можно как в cdr так и psd формате Подробное описание логики работы сайта по необходимости предоставлюДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт по поиску вакансии и размещению вакансий.Завершен7 лет назад
Сайт по поиску вакансии и размещению вакансии.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Редизайн первой страницы сайтаЗавершен7 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта. Тематика: Выкуп автомобилей; Выкуп битых автомобилей; Выкуп автомобилей в залоге; Выкуп кредитных автомобилей; Выкуп дорогих автомобилей Нацелить на звонок, или обратную связь. Обычный дизайн "без наворотов" ...Завершен7 лет назад
Доработать логотип компании. Сделать его "по богаче". Добавить информативности, что бы стало по логотипу понятно, чем занимается компания. Текст под логотипом может меняться. Основной упор именно на саму графику. Сфера деятельности компании - услуги спецтехники. ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт9 лет назад