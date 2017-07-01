ikonnikowa_jenya

Ми разрабатываем веб проекты на технологии ASP.NET MVC, используем современные библиотеки скриптов и другие популярные утилиты - ms sql server 2014, asp.net mvc 5, jquery, bootstrap...

Мы не пользуемся фреймворками, cms и тп ... у нас чистый код. и это подтверждают наши проекты. В первую очередь наш пока крупнейший проект http://capitalpas.eu - экономический портал, интегрированный с yahoo.finance для симуляций поведения портфолио, прогнозирования доходов \ убытков активов, тестирование и оптимизация активов в портфолио, расчета статистики и исторических и многие другие экономические показателей.

Более подробную информацию или наши работы вы можете посмотреть на нашем сайте http://br-corp.com.ua