нужно обработать 15-20 фотографий сделанных на сером фоне. необходимо: 1)фон сделать белым 2)легкую ретушь 3)размер 500х500 12 рублей/фото максимум
- $50Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть готовые статьи(1к-4к символов), необходимо их разместить в wordpress добавив красочных картинок(3-5 в зависимости от кол-ва символов), связь лучше держать через скайп: i n f e r e r 1 без пробелов, ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт12 лет назад
есть 33 банера на GIF их нужно переделать на флеш, все исходники есть PS. гугл adwords медийка требование 50кб на банер, на гифе баннеры весят намного больше. размера баннеров: 728 x 90=1шт ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
суть скидки: чем больше товаров в корзине, тем больше скидка вплоть до 100% скидки например: добавили 2 товара за 250 и 230 грн, скидка должна рассчитываться автоматически от товара который дешевле в корзине, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
сайт shy.com.ua, необходимо зафиксировать номер телефона в шапке сайта (при изменении расширения экрана или масштаба - номер телефона не должен менять своё место положение) доступ к фтп не даю, а даю ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен человек на должность менеджера, в группу вконтакте, зарплата $50 в месяц($12,5 в неделю) +10% от общей суммы заказов из вконтакта(при достижении рекордной суммы продаж за месяц, по сравнению с прошлым месяцем- бонус в размере ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
нужно 2 логотипа 1 для magazinko.com.ua 2 для scarf.in.ua не чего конкретного, креатив приветствуется, всё что угодно, главное, чтобы подходило под цвет и тематику сайтов до $20 способ оплаты "Безопасная ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо создать интернет магазин, по моему брифу, разместить на хостинг/домен -переключение между языками(рус,укр,англ) -валюта (грн, руб, $) -поиск по сайту -регистрация пользователей и личный кабинет ,история покупок -возможность оставлять Коментарии(только ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт14 лет назад