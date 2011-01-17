Очень рад, что выбрал именно Наталью, результат превзошёл все ожидания, даже не думали, что получим такую качественную работу в такой короткий срок, не мало и печального опыта на ресурсе, но работа фриленсера Натальи просто супер! рекомендую, главное объяснить чего хочешь и что бы человек понял чего хочешь, тогда и будет результат который всем понравится!