ikozlov

Михаил ikozlov

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Обработка фото

    $50

    нужно обработать 15-20 фотографий сделанных на сером фоне. необходимо: 1)фон сделать белым 2)легкую ретушь 3)размер 500х500 12 рублей/фото максимум

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавление фотографий и размещение готовых статей

    есть готовые статьи(1к-4к символов), необходимо их разместить в wordpress добавив красочных картинок(3-5 в зависимости от кол-ва символов), связь лучше держать через скайп: i n f e r e r 1 без пробелов, ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннеры GIF фо флеш

    есть 33 банера на GIF их нужно переделать на флеш, все исходники есть PS. гугл adwords медийка требование 50кб на банер, на гифе баннеры весят намного больше. размера баннеров: 728 x 90=1шт ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скидка от кол-ва товаров в корзине - ОpenСart

    суть скидки: чем больше товаров в корзине, тем больше скидка вплоть до 100% скидки например: добавили 2 товара за 250 и 230 грн, скидка должна рассчитываться автоматически от товара который дешевле в корзине, ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Зафиксировать текст поверх изображения

    сайт shy.com.ua, необходимо зафиксировать номер телефона в шапке сайта (при изменении расширения экрана или масштаба - номер телефона не должен менять своё место положение) доступ к фтп не даю, а даю ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Администратор группы ВКонтакте

    $100

    Нужен человек на должность менеджера, в группу вконтакте, зарплата $50 в месяц($12,5 в неделю) +10% от общей суммы заказов из вконтакта(при достижении рекордной суммы продаж за месяц, по сравнению с прошлым месяцем- бонус в размере ...

    HTML
    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 логотипа для интернет-магазинов

    $40

    нужно 2 логотипа 1 для magazinko.com.ua 2 для scarf.in.ua не чего конкретного, креатив приветствуется, всё что угодно, главное, чтобы подходило под цвет и тематику сайтов до $20 способ оплаты "Безопасная ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание полноценного интернет-магазина

    $500

    Необходимо создать интернет магазин, по моему брифу, разместить на хостинг/домен -переключение между языками(рус,укр,англ) -валюта (грн, руб, $) -поиск по сайту -регистрация пользователей и личный кабинет ,история покупок -возможность оставлять Коментарии(только ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Обработка фото
Задание оказалось понятным и простым. Оплата также порадовала)
Быстро, качественно то, что нужно. Очень понравилось работать со Стасом, получил то, что хотел! Буду советовать друзьям и обращаться снова! Спасибо!
Ответный отзыв
sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Баннеры GIF фо флеш
Google Ads
Хороший заказчик, Михаил знает что ему нужно, дал четко сформулированное задание, быстрая оплата, всегда на связи. Спасибо. Буду рад новым проектам.
Всё было выполнено качественно и быстро. спасибо, Виктор отличный специалист во флеше.
Ответный отзыв
datorn
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Зафиксировать текст поверх изображения
CSS
Спасибо за сотрудничество, никаких проблем в ходе работы не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Супер, всё сделано быстро и профессионально
Ответный отзыв
kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
2 логотипа для интернет-магазинов
Очень рада, что была у меня такая возможность сотрудничать с Михаилом, заказчик четко показал чего хочет и благодаря этому сэкономил время и в итоге получили неплохой результат. За оплату отдельное спасибо - безопасная сделка плюс договор. Одни плюсы плюс в конце еще и улыбка от приятного общения. Всем однозначно рекомендую!
Очень рад, что выбрал именно Наталью, результат превзошёл все ожидания, даже не думали, что получим такую качественную работу в такой короткий срок, не мало и печального опыта на ресурсе, но работа фриленсера Натальи просто супер! рекомендую, главное объяснить чего хочешь и что бы человек понял чего хочешь, тогда и будет результат который всем понравится!
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