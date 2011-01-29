Web-программист

Зовут Артем.

1995 года рождения.

Занимаюсь версткой сайтов с 2007-2008 года. Точно не помню :)

Начиналось все с клан сайта. Первый сайт достиг популярности в 30-50 хостов за день. Что на тот момент было достаточно.

К сожалению клан распался, а сайт упал.

После были попытки создания портала, но все увенчались провалом.

Знания html и css присутствуют. Фотошопом владею.

При работе над проектами необходима помошь дизайнера(ов), т.к. с фантазией, бывает, не всегда дружу.