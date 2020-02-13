il-mary

Мария il-mary

 
27 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Услуги по набору текста любой тематики на русском языке

Доброго времени суток, уважаемый заказчик! 

Здесь вы можете заказать услугу по набору текста с фото, изображений, сканов, pdf документов, рукописных материалов, а также транскрибацию с аудио/видео файлов. Скорость выполнения будет зависеть от качества первоисточника: если текст хорошо читается (аудио/видео хорошо прослушивается) - скорость будет максимальной. 

Для заказа:

1. Предоставьте мне исходный материал на русском;

2. Укажите все требования к оформлению и срокам сдачи работы. 

Немного о себе: опыт данной занятости приобрела во время обучения в университете. Отличаюсь особой усидчивостью, внимательностью, умением долго концентрироваться на одной работе, а также организованностью и ответственностью. 

Буду рада сотрудничеству! 

Транскрибация
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$1/час
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