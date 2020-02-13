Услуги по набору текста любой тематики на русском языке

Доброго времени суток, уважаемый заказчик!

Здесь вы можете заказать услугу по набору текста с фото, изображений, сканов, pdf документов, рукописных материалов, а также транскрибацию с аудио/видео файлов. Скорость выполнения будет зависеть от качества первоисточника: если текст хорошо читается (аудио/видео хорошо прослушивается) - скорость будет максимальной.

Для заказа:

1. Предоставьте мне исходный материал на русском;

2. Укажите все требования к оформлению и срокам сдачи работы.

Немного о себе : опыт данной занятости приобрела во время обучения в университете. Отличаюсь особой усидчивостью, внимательностью, умением долго концентрироваться на одной работе, а также организованностью и ответственностью.

Буду рада сотрудничеству!