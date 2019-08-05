Требуется разработка макета наклейки «хорошее место» для Яндекса с обновленным рейтингом и годами 2019-2020. Также необходимо создать аналогичный макет для Гугла с данными за 2018-2020 годы. Ожидается точное соответствие оригинальному дизайну.
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- Дизайн продукции10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна картинка для размещения в вк/инсте со следующей идеей: Всем подписчикам дарим бесплатно защитное стекло на iphone, изображение айфона и стекла, логотип организации. Картинка яркая, красочная, но не перегруженная для восприятия. ...Баннеры61 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $6
Нужен макет вывески 39*59 см. Сервисный центр iLab, ремонт техники Apple/ Android. Режим работы с 9.00 до 21.00, без выходных и перерывов. И такая же вывеска на английском языке.Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $6
Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра. Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!Исполнитель выполнил задание качественно и даже раньше срока, все мелочи были учтены. Благодарю за работу!
$3
10 баллов
6 лет назад
Android
Было очень приятно с вами работать! Заказчик вежливый, был на связи и быстро оплатил работу. Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Исполнитель выполнил задание качественно, все сроки соблюдены! Виктория, благодарю за работу