ilab73

Алия ilab73

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Макет наклейки «хорошее место» Яндекс/Гугл

    Требуется разработка макета наклейки «хорошее место» для Яндекса с обновленным рейтингом и годами 2019-2020. Также необходимо создать аналогичный макет для Гугла с данными за 2018-2020 годы. Ожидается точное соответствие оригинальному дизайну.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для соц сетей

    Нужна картинка для размещения в вк/инсте со следующей идеей: Всем подписчикам дарим бесплатно защитное стекло на iphone, изображение айфона и стекла, логотип организации. Картинка яркая, красочная, но не перегруженная для восприятия. ...

    Баннеры61 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн вывески

    $6

    Нужен макет вывески 39*59 см. Сервисный центр iLab, ремонт техники Apple/ Android. Режим работы  с 9.00 до 21.00, без выходных и перерывов. И такая же вывеска на английском языке.

    Android
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн флаера

    $6

    Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра. Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

marianlisovskyi
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Дизайн флаера
Рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству!Исполнитель выполнил задание качественно и даже раньше срока, все мелочи были учтены. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Victory7773
25 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Дизайн вывески
Android
Было очень приятно с вами работать! Заказчик вежливый, был на связи и быстро оплатил работу. Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству! Исполнитель выполнил задание качественно, все сроки соблюдены! Виктория, благодарю за работу
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