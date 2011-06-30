Журналист, редактор

Общий опыт работы в СМИ более 7-ми лет.

Последнее место работы МТРК «Мир» - ежедневная аналитическая программа «Акценты». Ассистент режиссера, редактор-корреспондент. Также: Сайт "Первый туристический канал", г. Москва (в настоящее время не работает) дин из создателей сайта. Обязанности: написание текстов к сюжетам, фильмам. Разработка концепции сайта. (http://g-fish1.narod2.ru/ образцы текстов)

2004-2006 Творческий информационно-издательский центр. Корреспондент информационных программ. Автор и шеф-редактор серии фильмов о Москве (мистика, легенды) и фильма о Великой отечественной войне (5 серий). Шеф-редактор молодёжной развлекательной программы. Написание текстов рекламных роликов и фильмов.

2003-2004 Телеканал «Столица». Корреспондент, программа «Новости»

2002 – 2003 Российское информационное агентство «Новости». Редактор.