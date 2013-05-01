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Дипломированный переводчик с английского/немецкого/испанского (+итальянский) на русский.
Стажировки в Великобритании (1996 - школа Euroacademy, 2006 Oxford college , London, 2007 г - Manchester Metropolitan University)
с опытом работы в сферах:
- металлургической промышленности (письменный перевод проектной документации, технических инструкций и руководств, чертежей, проектной корреспонденции,контрактных и юридических документов; последовательный перевод на совещаниях, сопровождение сторон на производственной площадке, сопровождение сторон в командировках);
-нефтегазовой промышленности;
-спорта;
-'экономики,
-брачных услуг (устный перевод при встречах сторон);
преподаватель английского, итальянского языков.
Опыт составления контрольных работ, тестов, методических пособий.