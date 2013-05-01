переводчик (английский, немецкий, итальянский)

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Дипломированный переводчик с английского/немецкого/испанского (+итальянский) на русский.

Стажировки в Великобритании (1996 - школа Euroacademy, 2006 Oxford college , London, 2007 г - Manchester Metropolitan University)

с опытом работы в сферах:

- металлургической промышленности (письменный перевод проектной документации, технических инструкций и руководств, чертежей, проектной корреспонденции,контрактных и юридических документов; последовательный перевод на совещаниях, сопровождение сторон на производственной площадке, сопровождение сторон в командировках);

-нефтегазовой промышленности;

-спорта;

-'экономики,

-брачных услуг (устный перевод при встречах сторон);

преподаватель английского, итальянского языков.

Опыт составления контрольных работ, тестов, методических пособий.