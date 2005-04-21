Опытный копирайтер, открытый к предложениям

Привет, мир! Я давно занимаюсь копирайтингом. Сначала я создавал шедевры в школе, через какое-то время работал корреспондентом в газете, также писал статьи, после этого открыл для себя Weblancer и готов здесь сотрудничать. Пишу на многие темы, но лучше всего на общественные. Владею тремя языками: b1 (английский, французский) и носителем русского, также могу взять небольшую работу на испанском, немецком и румынском. Открыт для работы!