ilarotar11gmailc

Илья Ротар ilarotar11gmailc

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Опытный копирайтер, открытый к предложениям

Привет, мир! Я давно занимаюсь копирайтингом. Сначала я создавал шедевры в школе, через какое-то время работал корреспондентом в газете, также писал статьи, после этого открыл для себя Weblancer и готов здесь сотрудничать. Пишу на многие темы, но лучше всего на общественные. Владею тремя языками: b1 (английский, французский) и носителем русского, также могу взять небольшую работу на испанском, немецком и румынском. Открыт для работы!

Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
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