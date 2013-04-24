При работе следую трем правилам: ответственность, скорость и отчётность.

ОПЫТ РАБОТЫ

с 01 Февраля 2011 по 31 Июня 2012

Занимаемая должность: Стажер-исследователь

Основная деятельность, сфера ответственности: Работа в команде по следующим проектам: анализ социально-экономического положения российского среднего класса, анализ качества предоставления государственных услуг, электоральные предпочтения россиян и др.

Работодатель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Лаборатория политических исследований

c 01 Января 2010 по 31 Июня 2012

Занимаемая должность: Ассистент профессора (Ледяев В.Г., PhD, д-р. филос. наук)

Основная деятельность, сфера ответственности: Проверка выполняемых студентами письменных работ, составление и проведение тестовых заданий, организация внеклассной работы студентов, помощь при подготовке к семинарам.

Работодатель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Кафедра анализа социальных институтов, факультет социологии

ОБРАЗОВАНИЕ

с 01 Сентября 2012 по настоящее время

Направление обучения: Китайский язык как иностранный

Название учебного заведения: Сямэньский Университет (Xiamen University, China, Xiamen)

с 01 Сентября 2008 по 31 Июня 2012

Полученная степень: Бакалавр политологии

Основные полученные знания: Политическая теория и философия, Политический анализ, Социология власти, Публичная политика, Public Relations, Взаимодействие "власть-общество-СМИ", Международные отношения, Макроэкономика, Микроэкономика, Статистика и Анализ данных.

Название учебного заведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

с 01 Сентября 2007 по 30 Июня 2008

Полученная степень: Специалист рекламы (незаконченное)

Основные полученные знания: Маркетинг, Введение в рекламу, Психология.

Название учебного заведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ПУБЛИКАЦИЯ: Борисов И.В. Некоторые аспекты властных отношений в городах ЗАТО (на примере города Снежинска) // Электронный журнал НИУ ВШЭ «Власть Общество Бизнес» №11, 2011, С. 127-144.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Родной язык: Русский

Другие языки (уровень):

· Английский (свободный)

· Китайский (начальный)

· Немецкий

РАБОТА В КОМАНДЕ:

Успешные совместные проекты в Лаборатории политических исследований НИУ «ВШЭ»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАВЫКИ:

Участие в студенческом самоуправлении (зам.председателя Студенческого Совета 2010-2011).

Июнь 2010 – оператор в университетской приемной комиссии (НИУ-ВШЭ, Москва).

КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ:

Проведение презентаций на семинарах и круглых столах Лаборатории политических исследований.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:

Организация сбора одежды для нищих и бездомных (2010-2012).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, PDF-XChange, SPSS IBM, Statistica, Stata, Proficient Internet User, Web design (HTML, PHP).