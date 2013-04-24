ОПЫТ РАБОТЫ
с 01 Февраля 2011 по 31 Июня 2012
Занимаемая должность: Стажер-исследователь
Основная деятельность, сфера ответственности: Работа в команде по следующим проектам: анализ социально-экономического положения российского среднего класса, анализ качества предоставления государственных услуг, электоральные предпочтения россиян и др.
Работодатель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Лаборатория политических исследований
c 01 Января 2010 по 31 Июня 2012
Занимаемая должность: Ассистент профессора (Ледяев В.Г., PhD, д-р. филос. наук)
Основная деятельность, сфера ответственности: Проверка выполняемых студентами письменных работ, составление и проведение тестовых заданий, организация внеклассной работы студентов, помощь при подготовке к семинарам.
Работодатель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Кафедра анализа социальных институтов, факультет социологии
ОБРАЗОВАНИЕ
с 01 Сентября 2012 по настоящее время
Направление обучения: Китайский язык как иностранный
Название учебного заведения: Сямэньский Университет (Xiamen University, China, Xiamen)
с 01 Сентября 2008 по 31 Июня 2012
Полученная степень: Бакалавр политологии
Основные полученные знания: Политическая теория и философия, Политический анализ, Социология власти, Публичная политика, Public Relations, Взаимодействие "власть-общество-СМИ", Международные отношения, Макроэкономика, Микроэкономика, Статистика и Анализ данных.
Название учебного заведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
с 01 Сентября 2007 по 30 Июня 2008
Полученная степень: Специалист рекламы (незаконченное)
Основные полученные знания: Маркетинг, Введение в рекламу, Психология.
Название учебного заведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПУБЛИКАЦИЯ: Борисов И.В. Некоторые аспекты властных отношений в городах ЗАТО (на примере города Снежинска) // Электронный журнал НИУ ВШЭ «Власть Общество Бизнес» №11, 2011, С. 127-144.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Родной язык: Русский
Другие языки (уровень):
· Английский (свободный)
· Китайский (начальный)
· Немецкий
РАБОТА В КОМАНДЕ:
Успешные совместные проекты в Лаборатории политических исследований НИУ «ВШЭ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАВЫКИ:
Участие в студенческом самоуправлении (зам.председателя Студенческого Совета 2010-2011).
Июнь 2010 – оператор в университетской приемной комиссии (НИУ-ВШЭ, Москва).
КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ:
Проведение презентаций на семинарах и круглых столах Лаборатории политических исследований.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
Организация сбора одежды для нищих и бездомных (2010-2012).
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:
MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, PDF-XChange, SPSS IBM, Statistica, Stata, Proficient Internet User, Web design (HTML, PHP).