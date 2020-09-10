Специалист по рекламе РСЯ
Меня зовут Ильдар Галеутдинов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3,0" усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для вашей рекламной компании.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу, стоимость работы по договоренности,бонусом будет бесплатный аудит вашего сайта
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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