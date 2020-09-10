Специалист по рекламе РСЯ

Меня зовут Ильдар Галеутдинов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3,0" усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для вашей рекламной компании.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу, стоимость работы по договоренности,бонусом будет бесплатный аудит вашего сайта

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.