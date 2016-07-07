Когда я был маленьким, я не мечтал стать кем то... а теперь хочу рисовать

Всем привет! Я мастер видеть несоответствия, дисгармонию, грамматические ошибки, могу рерайтить текста, указывать на ошибки логики и визуального ряда...

Всвязи с этими особенностями отлично удается ребрендинг, нэйминг, и создание фирменного стиля.

п.с. увлекаюсь восточной философией, недуалистическими традициями - адвайта веданта, нео-индуизм - Ошо, Экхарт Толле, современными недуальными практиками - Theory U, трансерфинг. Рад постараться вложить это в ваш бренд, фирменный стиль или копирайт.