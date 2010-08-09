Требуется разработать скрипт, который будет выводить количество гостей на сайте.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
13 лет назад
Требуется разработать скрипт, который будет выводить количество гостей на сайте.
Требуется разработать сайт по функциональности похожий на facejournal.ru либо onemillionpeople.com.
Нужно разработать датинг сервис и прикрутить ещё к нему google map.
Требуется разработать ПО для введения учета средств в вендинг бизнесе. Есть уже некоторые наработки на C#, которые нужно закончить.