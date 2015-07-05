Переводчик корейского языка.

Резюме

1. Ф.И.О.: Хайруллин Ильдар Фаритович.

2. Дата рождения: 22 июня 1982 года.

3. Национальность: Татарин.

4. Семейное положение: Женат.

5. Место рождения: г. Ташкент, Республика Узбекистан.

6. Место проживания: г. Ташкент, Республика Узбекистан.

7. Тел.: +998 90 9665646

8. e-mail: [email protected]

9. Skype: ildarsabom

10. Образование:

2000 – 2005: Ташкентский Государственный Педагогический Университет им. Низами, факультет: Русский язык и литература, кафедра: Корейский язык и литература, специальность: Преподаватель корейского языка и литературы.

1999 – 2000: Профессиональное училище № 5, специальность: бухгалтер малого и среднего бизнеса;

1989 – 1998: Средняя школа № 206;

6. Опыт работы:

2008 (февраль) – настоящее время: Работа удаленным переводчиком корейского языка. Выполнение письменных и устных переводов для различных бюро переводов, таких как: Открытый мир (РФ), Переведу. Ру (РФ), Коннект (РФ), Лингва (РФ), АнтариоМ (Украина), Транс-линк (Украина), Number 1 (Южная Корея), Luxecode (Южная Корея).

2007(сентябрь) – 2008(февраль): Компания «Орионпищепром» (Производство кондитерских изделий), (г. Тверь, РФ).

Должность: Переводчик (устный и письменный).

Обязанности: Установление профессиональной коммуникации между сотрудниками и руководящим составом, участие в переговорах с поставщиками в качестве переводчика, письменный перевод входящей и исходящей документации (договора с поставщиками, отчеты по отделам (отдел снабжения, производственный отдел, лаборатория), бухгалтерская документация, документация из отдела кадров), помощь в работе начальника отдела снабжения в виде контроля за работой менеджеров по снабжению.

2007(апрель) – 2007(август): Представительство Южнокорейской компании LG LS (Реализация иностранных проектов на территории Средней Азии, Казахстана и Российской Федерации), (Ташкент)

Должность: Помощник руководителя, переводчик.

Обязанности: Письменный перевод входящей и исходящей документации, сбор информации о потенциальных клиентах, участие на переговорах с клиентами в качестве переводчика.

2006(февраль) – 2007(апрель): Представительство Южнокорейской компании «Shindong Enercom Inc.» (Экспорт хлопка, производство текстильных изделий и сырья для текстильной промышленности, производство труб и фитингов из полимеров, производство хлопкового масла, строительство, туристические услуги, сбор и анализ информации для потенциальных иностранных инвесторов).

Должность: переводчик (устный и письменный).

Обязанности: Письменный перевод входящей и исходящей документации, участие на переговорах в качестве переводчика, поиск и анализ информации для потенциальных инвесторов, работа в качестве гида-переводчика (встреча гостей, бронирование гостиничных номеров, составление туристических маршрутов и т.д.)

2005 – 2006: Южнокорейская фирма «БОУ» (Производство упаковочной сетки для сельскохозяйственной продукции), (Ташкент).

Должность: Ассистент менеджера, переводчик (устный и письменный).

Обязанности: Письменный перевод входящей и исходящей документации, участие в переговорах с дилерами в качестве переводчика.

2004 – 2005: Учебный центр “New Hope”.

Должность: преподаватель корейского языка.

Обязанности: преподавание корейского языка различного уровня сложности.

Другое:

Начиная, с 2002 года работал на общественных началах переводчиком (устным и письменным) в различных государственных и негосударственных организациях. Сферы: спорт, медицина, теология, компьютерные технологии и т.д.

7. Знание языков:

Русский – свободное владение;

Корейский язык – свободное владение;

Английский язык – разговорный;

Татарский – разговорный;

Узбекский язык – разговорный.

8. Компьютер:

Знание MS Word, Excel, корейского текстового редактора Hangul, Internet, Trados. Хорошая скорость набора текстов на русском, английском и корейском языках.

9. Хобби: Чтение, путешествия, изучение иностранных языков, компьютер.

10. Вредные привычки: не употребляю алкоголь и не курю.