Graphic Design. Food Photo. Web Design.

Мое имя Елена Никольская.

Я занимаюсь дизайном с 2005 года.

Основное направление работы на данный момент — графический и Web дизайн. Фуд-фотограф.

Так же мой опыт работы включает в себя: дизайн и верстка многостраничных каталогов и полиграфической продукции (листовки, буклеты, визитки, пакеты), дизайн и визуализация выставочных стендов, разработка упаковки, поддержание и развитие фирменного стиля компании, дизайн интерьеров и авторский контроль за строительством, работа в типографиях и рекламных агенствах на постоянной основе и как фрилансер.