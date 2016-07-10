Нет ничего, что не возможно сделать, главное желание и упорство.
Навыки:
• Есть большой опыт в back-end технологиях: PHP, .NET, Golang, использование фреймворка Phalcon
• Знания в основных front-end технологиях: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, Sass
• Опыт работы с реляционными базами данных: MySQL, PostgreSQL, SQLite
• Опыт с системами контроля версий: Git, Mercurial
Услуги:
• Программирование веб-сайтов и интернет-приложений
• Верстка макетов (Блочная и/или табличная)
• Разработка прикладного программного обеспечения
• Разработка мобильных приложений
"Учитесь, пока остальные спят;
работайте, пока остальные болтаются без дела;
готовьтесь, пока остальные играют;
и мечтайте, пока остальные только желают"
(с) Уильям А. Уард
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