Нет ничего, что не возможно сделать, главное желание и упорство.

Навыки:

• Есть большой опыт в back-end технологиях: PHP, .NET, Golang, использование фреймворка Phalcon

• Знания в основных front-end технологиях: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, Sass

• Опыт работы с реляционными базами данных: MySQL, PostgreSQL, SQLite

• Опыт с системами контроля версий: Git, Mercurial

Услуги:

• Программирование веб-сайтов и интернет-приложений

• Верстка макетов (Блочная и/или табличная)

• Разработка прикладного программного обеспечения

• Разработка мобильных приложений

"Учитесь, пока остальные спят;

работайте, пока остальные болтаются без дела;

готовьтесь, пока остальные играют;

и мечтайте, пока остальные только желают"

(с) Уильям А. Уард