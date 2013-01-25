ilgizdelight

Ильгиз Батыршин ilgizdelight

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Мобильный: +7-911-1936639

ICQ: 450718334

E-Mail: [email protected]

Web: http://www.free-lance.ru/users/ilgizdelight/

Батыршин Ильгиз

Дизайнер

Дата рождения: 22 Января 1988

Город: Санкт-Петербург, Россия

Языки: Русский, Татарский, Английский, Delphi/Pascal

Опыт работы:

1.РА Парадигма, Дизайнер

Август 2006 - Январь 2008 (1 год 5 месяцев)

РА Парадигма (Реклама, 50-100 сотрудников)

Россия, Ижевск

Дизайн наружной рекламы, разработка фирменного стиля, дизайн печатной продукции, верстка.

2.Дизайн Студия "Pixel", Визуализатор

Февраль 2007 - Июль 2008 (1 год 5 месяцев)

Дизайн Студия Pixel (Дизайн, 1-50 сотрудников)

Россия, Ижевск

Навыки:

3d моделирование, визуализация, анимация.

3D моделинг, текстурирование, Анимация. Свободное владение такими программами как: AutoCAD, 3DS MAX, V-RAY, Mental Ray, Z-Brush. Хорошо владею полигональным моделирование.

Имею опыт работы с : Adobe Photoshop, Illustrator, Corel DRAW.

DelphiAutoCADIllustrator3ds MaxV-RayPhotoshop
Портфолио
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