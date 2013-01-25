Ильгиз Батыршин ilgizdelightilgizdelight
Мобильный: +7-911-1936639
ICQ: 450718334
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.free-lance.ru/users/ilgizdelight/
Батыршин Ильгиз
Дизайнер
Дата рождения: 22 Января 1988
Город: Санкт-Петербург, Россия
Языки: Русский, Татарский, Английский, Delphi/Pascal
Опыт работы:
1.РА Парадигма, Дизайнер
Август 2006 - Январь 2008 (1 год 5 месяцев)
РА Парадигма (Реклама, 50-100 сотрудников)
Россия, Ижевск
Дизайн наружной рекламы, разработка фирменного стиля, дизайн печатной продукции, верстка.
2.Дизайн Студия "Pixel", Визуализатор
Февраль 2007 - Июль 2008 (1 год 5 месяцев)
Дизайн Студия Pixel (Дизайн, 1-50 сотрудников)
Россия, Ижевск
Навыки:
3d моделирование, визуализация, анимация.
3D моделинг, текстурирование, Анимация. Свободное владение такими программами как: AutoCAD, 3DS MAX, V-RAY, Mental Ray, Z-Brush. Хорошо владею полигональным моделирование.
Имею опыт работы с : Adobe Photoshop, Illustrator, Corel DRAW.
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